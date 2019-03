Sulgpallurid tegid maailma edetabelis tõusu

Kristin Kuuba tõusis karjääri parimale kohale ja on nüüd edetabelis 65. Võrreldes eelmise nädalaga aitas kuus kohta tõusta ja uude kümnesse astuda Šveitsis maailmakarikaetapil saadud 9. koht. Maailma edetabelit juhib Tai Tzu Ying Hiina Taipeist. Aasia riikide mängijad moodustavad edetabeli eesotsas enamuse. Parima eurooplasena on olümpiavõitja Carolina Marin viiendal kohal, Kristin Kuuba on Euroopa mängijatest edetabelis neljateistkümnes.

Senisele parimale edetabelikohale jõudsid sel nädalal ka alles eelmise aasta lõpust koos mängiv naispaar Helina Rüütel ja Kati-Kreet Marran, kes on nüüd edetabelis 82. kohal.

Meeste üksikmängu tabelis tõusis Raul Must võrreldes eelmise nädalaga viis kohta ning asub 85. positsioonil.