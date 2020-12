Sulgpallikoondis alustab jahti EM-pääsmele ilma esinumbrita

Võistkondliku EMi finaali, mis peetakse veebruaris Soomes, pääseb kaheksa paremat tiimi. Otsepääsme on kindlustanud tiitlikaitsja Taani ja võõrustaja Soome. Ülejäänud kuus riiki peavad finaalikoha lunastama sel nädalal valikvõistlusel.

Eesti mängib loosi tahtel esimeses alagrupis Inglismaal, kus lisaks koduvõistkonnale kohtutakse Ungari ja Rootsiga. Eesti koondisesse kuuluvad Kristin Kuuba, Catlyn Kruus, Helina Rüütel, Kristjan Kaljurand, Raul Käsner ja Mikk Järveoja.

Eesti tugevamatest mängijatest jäid kõrvale Raul Must, kes ei soovinud viiruse tõttu võistlusel osaleda, ning Kati-Kreet Marran, kes vigastas eelmisel nädalal treeningul hüppeliigest. Koondist juhendab peatreener Indrek Küüts.

Peatreener Indrek Küütsi sõnul on eesmärk saada jagu Rootsist ja Ungarist, kuid esimese paigutusega Inglismaa koondise vastu läheb väga raskeks võitu püüda. “Mängijad, kes on kaasas, on korralikult treeninud ja motiveeritud. Rohkem on hetkel puudu mängupraktikast rahvusvahelisel tasemel”, lausus peatreener selle kohta, kuidas COVID olukord on koondise ettevalmistust mõjutanud.

Esimesena kohtub Eesti neljapäeval kell 12.00 Rootsiga. Reedel mängitakse 16.00 favoriit Inglismaaga ja laupäeval viimases kohtumises 12.00 Ungariga.

Kaks aastat tagasi viimasel võistkondlikul EM-l jäi Eesti jagama 9. kohta, kui tuldi oma alagrupis Prantsusmaa järel teiseks.