Sportlaste karm võitlus kehakaalu ja söömishäiretega

Otepääl on jahe suvepäev. Laskesuusatajal Grete Gaimil lõppes just spordilaager. Tema jakk ja ketsid on küllap sama kuldsed kui 2012. aastal juuniorite maailmameistrivõistlustel võidetud kuldmedal, mille ta sai kaela, kui astus poodiumi kõrgeimale astmele. Tema söömishäired olid alanud kaks aastat varem. Grete oli veendunud, et ta on paksl. Elu keerles ümber kaalu. Sportlik anoreksia, mida ta põdes, arenes buliimiaks.

Grete kehakaalu langemist märkasid ka treenerid. Ja see avaldus ka treeningutel. Kui tavaliselt tehakse suve lõpus võrreldes kevadega jõutrenni suuremate raskustega, siis Grete pani kangile vähem. Ta oli jäänud nõrgemaks. Ka spordiarst märkas – tehti testid, mõõdeti rasvaprotsenti.