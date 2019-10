Sporditeadlased arendavad laste kehaliste oskuste edendamiseks harjutusi ja mänge

Osa vajalikust harjutusvarast on varasemast ajast juba olemas, kuid palju on ka uusi harjutusi. Olemasolevate harjutuste seast valivad teadlased välja need, mida tuleb sooritada keskmisest intensiivsemalt. Harjutuste valimisse ja väljatöötamisse kaasatakse ka õpetajaid ja lapsi. „Nende tagasiside on harjutuste lõplikul väljatöötamisel ja kombineerimisel väga tähtis. Katsetame harjutusi objektiivsetel meetoditel ja pärast valiku tegemist jagame need 10-minutilistesse plokkidesse, mis võimaldavad õpetajal tundi tõhusalt planeerida,“ kirjeldas Mäestu.

Harjutused ja mängud filmitakse üles ning videoid saavad kehalise kasvatuse õpetajad tundides kasutada. Videotega koos kuuluvad komplekti juhised ja muu toetav materjal, milles tutvustatakse liikumise ja tervise tähtsust.

Harjutusvara jõuab huvilisteni Tartu Ülikooli liikumislabori programmi „Liikuma kutsuv kool“ kaudu ja harjutused tehakse kättesaadavaks ka digitaalsete õppematerjalide portaalis E-koolikott. „Harjutusvara ja uut meetodit kasutame kindlasti ka uute kehalise kasvatuse õpetajate koolitamisel Tartu Ülikoolis,“ märkis Mäestu.

Projekti partnerid on Tartu Ülikool, uurimiskeskus LIKES Soomest, Vilniuse Ülikool, Vytautas Magnuse Ülikool Leedust ja Ljubljana Ülikool Sloveeniast.

Projekt „Supporting teachers to maximise enjoyable MVPA minutes in children and youth: project Enjoyable MVPA“ algab oktoobris ning kestab 2022. aasta juulini. Projekti rahastab Sihtasutus Archimedes Erasmus+ strateegilise koostöö programmist, mis hõlmab üldhariduse valdkonna koolidevahelisi koostööprojekte.