Spordimuuseumis saab näha soomlaste võidetud jäähoki MMi karikat

Spordimuuseum toob kaheks nädalaks külastajate ette Soome meeste jäähokikoondise 2019. aastal võidetud maailmameistrivõistluste karika.

Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi projektijuht Priit Tõnisson märkis, et karika jõudmine Eestisse on eriline sündmus, sest tegemist on jäähoki kui rahvusvaheliselt olulise meeskonnaspordiala ühe tähtsaima võistluse trofeega. „Eestlastena oleme põhjanaabritele alati pöialt hoidnud ja nende võitude üle uhked ning fakt, et ese jõuab eestlaste ette enne kui Soome enda spordimuuseumisse, teeb meid rõõmsaks,“ sõnas Tõnisson.

Selle aasta maikuus Slovakkias toimunud jäähoki maailmameistrivõistluste viimases kolmes mängus õnnestus Soomel võita turniiri favoriite: veerandfinaalis Rootsit, poolfinaalis Venemaad ja finaalis Kanadat. Soomele oli see kolmas MM-tiitel ning varasemalt on maailmameistriteks tuldud 1995. ja 2011. aastal.

Lisaks maailmameistrivõistluste võitjakarikale on erinäitusel välja pandud Soome meeste jäähokikoondise hokivarustus ning mängusärgid nii varasemast kui ka praegusest ajast.

Jäähokiteemaline eriväljapanek on spordimuuseumis avatud 2.–13. oktoobrini.