Spordimuuseum võtab kevadel fookusesse noored ja ausa spordi

Koolidele mõeldud haridusprogrammis tutvustatakse sportlaste igapäevaelu, mis on täis reegleid, pingeid ja testimisi. Tehakse tutvust puhta spordi põhimõtetega ning uuritakse temaatika pahupoolt ja tagajärgi. Muuhulgas saab ülevaate dopingu tarvitamisega kaasnevatest terviseriskidest.

„Viimaste nädalate uudised, aga ka üldisemas pildis puhtale spordile varju heitvad teemad annavad kõigile spordiorganisatsioonidele signaali, et meie moraalne kohustus on panna senisest suurem rõhk olümpiaväärtuste ja ausa mängu põhimõtetele, sealhulgas ka dopinguvastasele ennetustööle,“ sõnas Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi juht Siim Randoja. „Väärtushinnangud kujunevad tihti üsna noores eas, seega on juba varakult puhta spordi idee juurutamine väga oluline,“ lisas ta.

Haridusprogramm „Aus mäng!“ on mõeldud kõigile õpilastele ja kohandatud kahele vanuse rühmale: 1–4. klass ja 5–12. klass. Programm ei keskendu ainult loengule, vaid õpilaste ette tuuakse pildimaterjal, esemed ja tehakse ise katseid, kuidas oma sooritusvõimet ausal teel parandada.

Tartus asuv Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum on suurim spordimuuseum Baltimaades. Muuseum on viimastel aastatel saavutanud mitmete eriliste näituste ja rahvusvaheliste koostööprojektide kõrval ka tiitlid "Aasta muuseumihariduse edendaja" ja rahvusvahelise olümpiakomitee auhinnaga „Olympism in action“.