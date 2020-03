Sõõrumaa olümpia edasi lükkamisest: mõni noorem sportlane jõuab vahepeal turja kasvatada

Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa lausus olümpiamängude edasilükkamise kinnituse kohta, et iga konkreetne uudis teadmatuse olukorras on teretulnud.

"Nüüd on kõigile selge pilt ja kõik saavad oma edaspidises tegevuses lähtuda sellest infost. Nagu iga otsuse puhul, on ka antud juhul neid, kellele see otsus aitab ehk isegi kaasa, ning neid, kellele annab mõtteainet. Näiteks võibolla mõni noorem sportlane jõuab vahepeal natuke turja kasvatada või keegi, kes vigastusest paranemas, saab aega juurde," ütles Sõõrumaa EOK pressiteate vahendusel.

"Neil, kes plaanisid Tokyo olümpiamängudega sel suvel lõpetada oma tippsportlaskarjääri, tuleb mõelda, kas neil jätkub vaimu- ja hingejõudu olla aasta pärast sama heas vormis nagu nad praegu kavatsesid olla. Kokkuvõttes on otsus tervitatav, sest tõi selgust paljudele."