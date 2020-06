Soomes suri 19-aastane lootustandev sportlane

Eelmisel hooajal esindas Koivisto Narukerä nii esindus- kui ka duubelvõistkonda. Duubelmeeskonnaga võideti ka Soome Meistrivõistlused. Järgmiseks hooajaks olid noorel kaitsemängijal käed löödud esindusmeeskonnaga.

Koivisto oli rõõmsameelne ja kõikide poolt armastatud noormees.

Narukerä meeskond teatas noormängija surmast laupäeval korraldatud pressikonverentsil. Klubi on pakkunud kõikidele, keda see uudis on mõjutanud, professionaalset tuge.