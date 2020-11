Soomes mõisteti tingimisi vangi 15-aastase õpilasega kaitsmata vahekorda astunud pallimängutreener

Helsingi apellatsioonikohus mõistis 1990. aastal sündinud mehele ühe aasta ja kümne kuu pikkuse tingimisi vanglakaristuse lapse seksuaalse väärkohtlemise eest. Lisaks määrati talle 60 tundi üldkasulikku tööd.

Kuriteod pandi toime 2018. aasta alguses. Ohver oli sel hetkel 15 aasta ja 10 kuu vanune. 12 aastat vanem kohtualune töötas treenerina ühes pealinna pallimängu võistkonnas, kirjutab Ilta-Sanomat.

Ringkonnakohus määras mehele reaalse vanglakaristuse, mis aga muudeti tingimisi karistuseks, sest kaitsealune polnud varem kuritegu sooritanud ning hageja oli teo toimepaneku hetkel lähedal legaalsele vanusepiirile 16. Kergendavaks asjaoluks peeti ka kostja ja hageja sõprust.

Mees oli oma ohvriga tuttavaks saanud oma trennis. Nad olid kaks korda väljaspool treeningut jooksmas käinud ning suhelnud WhatsAppi ja Snapchati vahendusel. Kohtu sõnul olid nad sõnumites arutanud ka oma seksuaalseid eelistusi ja kogemusi. Mees oli tüdruku vanusest teadlik, kuid "ei pidanud seda vanusevahet imelikuks".

Pärast 2018. aasta aprillis toimunud treeningut olid nad kokku leppinud kinnomineku, kuid jäid hoopis kostja korterisse, kus 15-aastane tüdruk ka ööbis. Kohtu dokumentide järgi olid nad tol õhtul ja järgmisel hommikul seksinud vähemalt kolm korda, millest vähemalt üks vahekord oli ka kaitsmata.

Mees oli hommikul tüdruku jaoks apteegist ostnud rasestumisvastaseid tablette, kuna tüdruk kartis rasedaks jääda.

Kohtu hinnangul oli juhtunul hageja arengule tugev negatiivne mõju. Ta oli otsinud teraapiat ning kannatasid ka tema kooliõpingud ja sõprussuhted.

"Intsidendi järgsete tunnete põhjal on hageja öelnud, et pidas seda juhtumit algselt mõlema kuriteoks, kuid pärast "üles ärkamist" said ta sõbrad aru, et ta oli ohver," öeldakse ringkonnakohtu otsuses.

Kohtuotsus ei ole veel lõplik, kuna mõlemal poolel on õigus esitada kaebus riigikohtusse.

Ohvri identiteedi kaitseks ei avaldanud Ilta-Sanomat süüdimõistetud mehe nime ega elukohta ega täpsustanud, mis pallimängu trenniga tegu oli.