Snuukritäht Ronnie O'Sullivan teatas fännidele ootamatu uudise

43-aastane O'Sullivani lõppenud hooaja viimaseks turniiriks jäi maailmameistrivõistlused, kus ta üllatuslikult kaotas avaringis amatöörmängijale James Cahillile.

"Mängisin sel hooajal 11 turniiri, tahan uuel aastal mängida vaid kolme-neljal," sõnas inglane intervjuus Telegraphile. "Tahan mängida vaid mõned mängud, et mul huvitav oleks. Muidu hakkab mul kodus igav."

O'Sullivan täpsustas, et tahab mängida just madalatasemelistel turniiridel, kus ei oleks kohal ajakirjandust. "Seega jään eemale suurturniiridest nagu Masters, UK Championship ja maailmameistrivõistlused."

"Ma ei tahtnud seegi kord MM-il mängida," tunnistas O'Sullivan. "Kogu meedia seda tahab, aga ma ei mängi neile. See on normaalne, et noored mängijad tahavad MM-il osaleda, sest tiitel on nende unistus, aga minu jaoks on see ülehinnatud. Olen viiekordne maailmameister, see pole enam minu jaoks seda kõike väärt."

Oma otsust põhjendades võrdles O'Sullivan end soomlasest vormel-1 sõitja Kimi Räikköneniga. "Talle meeldib võidu sõita, aga ta ei taha sellest rääkida. Sama on ka minuga, ma ei taha ei ennast ega sporti reklaamida."

Viiekordne maailmameister O'Sullivan on senise karjääri jooksul võitnud 36 suurt tiitlit.