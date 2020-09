Snuukrimaailma suurkuju naaseb pärast aastate pikkust pausi tippsporti

51-aastane šotlane teatas, et osaleb vähemalt järgmisel kahel hooajal profiliigas World Snooker Tour, kuhu ta sai kutse tänu oma varasematele teenetele.

Viimati mängis Hendry tipptasemel 2012. aasta maailmameistrivõistlustel, mille järel ta sportlaskarjääri lõpetas. Šotlane tunnistas, et tema eesmärk on jõuda taas MM-ile. "Selleni on pikk tee minna. Oleks imeline taas seal osaleda," vahendas BBC mehe sõnu.

"Igatsen atmosfääri ja seda melu, mis on areenil mängimise ümber," jätkas Hendry, kes teeb esimese stardi novembris lõpus algaval Suurbritannia lahtistel. "Pean hakkama taas harjutama, kuid mitte päris kuus tundi päevas ja seitse päeva nädalas. Kui valin mõne võistluse, siis pean hakkama selleks valmistuma nii hästi, nagu oskan."

Hendry on senise karjääri jooksul võitnud rekordilised seitse MM-tiitlit. 1990. aastal esimest korda maailmameistriks tulles oli ta 21-aastane, millega ta on tänase päevani ajaloo noorim ilmameister.