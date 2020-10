Snuukrilegend Ronnie O'Sullivan ei välista edaspidi MM-idest loobumist: suur tsirkus mulle ei meeldi

O'Sullivan pole teinud saladust sellest, et talle ei meeldi snuukriturniiridega kaasnevad lisakohustused seoses meedia ja publikuga. Näiteks tänavusest Mastersi mainekast turniirist loobus 44-aastane snuukrilegend, sest ta ei tahtnud tegeleda mänguväliste kohustustega.

Küll aga osales inglane tänavusel MM-il, kus ta teenis karjääri kuuenda tiitli. "Seal polnud pealtvaatajaid ega külalisi. Ma ei sain rahulikult liikuda ning ma polnud ennast kunagi varem nii lõõgastunult tundnud," vahendas Metro O'Sullivani sõnu. "Asi pole snuukris, vaid kõiges, mis seda ümbritseb. See on ka põhjus, miks Mastersist loobusin, sest seal toimub üks suur tsirkus."

"Selline asi ei lase mul enam snuukrit nautida, kuid just mänguline pool on minu jaoks oluline. Seega otsustasin, et ei mängi enam ühelgi võistlusel, kus snuuker pole prioriteet," lisas O'Sullivan. "Nüüd võistlen ainult väiksematel üritustel ja Hiinas. Tean, et sellega kaasnev reisimine võib olla keeruline, aga seal saan ma lihtsalt snuukrit mängida. Ma ei hakka enam eriti osalema võistlustel, mille ümber käib tsirkus, kui võõrustajalinn mulle just ei meeldi. Suurbritannia lahtistel meistrivõistlustel olen nõus tsirkust aktsepteerima, sest armastan Yorki."

"Kui ma enam kunagi Mastersil ei mängi, siis ma ei oleks pettunud. Üsna sama on seis ka MM-iga. Samas, kui ka järgmisel aastal valitseb koroona, siis ootan üritust väga, sest seal oli rahu ja vaikus," lisas O'Sullivan. "Ma olen palju õnnelikum, kui saan teha, mida tahan ja mängida oma reeglite järgi."