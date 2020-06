Snuukriässa Ronnie O'Sullivani üllatav avaldus: keeldun edaspidi snuukriklubidesse minemast

"Usun, et hakkan harjutama umbes tunni jagu päevas. Kui lähen snuukrilaua juurde ning 20 minutiga on sellest villand saanud, siis panen lihtsalt kii maha," rääkis 44-aastane O'Sullivan, kes plaanib edaspidi mängida snuukrit ainult kodus või turniiridel. "Ütlesin endale juba karantiini ajal, et keeldun snuukriklubidesse minemast."

"Kui olukord muutub normaalsemaks, saan rohkem võistlustel osaleda ja seega rohkem mängida. Loodetavasti ei pea ma siis üldse trenni tegema või maksimaalselt ühe tunni jagu, sest see on enam kui piisav minu jaoks," sõnas ta. "Minu idee on käia rohkem võistlustel, sest siis pean vähem trenni tegema ning snuukriklubidesse ei peaks ma enam üldse minema."

O'Sullivani jaoks jätkub hooaeg 31. juulil, kui Inglismaal algab snuukri MM. Tegelikult pidi suurturniir toimuma juba kevadel, kuid koroonaviiruse pandeemia tõttu lükkus see edasi.