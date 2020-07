Snuukriäss Ronnie O'Sullivan enda lastele snuukrit ei soovita: see on tervisele halb

"Ausalt öelda ei julgustaks ma oma poega snuukrit mängima. Ütleksin, et tegele jalgpalli, golfi, tennise või vormel-1-ga," rääkis O'Sullivan portaalile RadioTimes.com. "Minge erialale, kus on palju glamuuri. Olen juba mõlemale oma lapsele öelnud, et ärgu nad proovigugi snuukrit mängida. See on tervisele halb."

"Hakaku advokaadiks, raamatupidajaks või proovigu järgmine Amazoni firma asutada," jätkas O'Sullivan. "See on vähe erutavam, kui pallide koksimine kuskil puhkekeskuses."

O'Sullivan naaseb võistlustulle järgmise nädala lõpus, kui algust tehakse tänavuse aasta snuukri MM-iga, mis kevadel koroonaviiruse pandeemia tõttu edasi lükati.