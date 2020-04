Snuukriäss Ronnie O'Sullivan avaldas üllatava põhjuse, miks ta Inglismaa esiliiga klubi toetab

Kaspar Ruus reporter RUS

Ronnie O'Sullivan Foto: Nigel French, PA/Scanpix

Snuukris viiekordseks maailmameistriks tulnud Ronnie O'Sullivan tunnistas, et tema lemmiklubi on Inglismaa esiliigas palliv Sheffield Wednesday. Põhjus, miks inglane just Sheffieldit toetab, on aga üllatav. Nimelt soovib O'Sullivan sellega vältida jalgpallialaseid vestluseid.