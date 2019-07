Snuukriäss Mark Selby: tipp muutub järjest ühtlasemaks, iga mees võib üllatada

"Üldine tase on väga tugevaks läinud. Mängijad, kes ei kuulu maailma edetabelis 32 parema hulka, võivad vabalt igal turniiril võidutseda," sõnas Selby Delfile snuukri hetkeseisu kohta. "Raske on kedagi kindlat favoriitidena välja tuua, sest iga matš on keeruline."

"Ühtlasele tasemele aitab kaasa see, et turniire toimub üha rohkem ja kõik alustavad vaatamata edetabeli kohale samalt pulgalt," jätkas inglane. "Järjest rohkem tekib noorematel võimalus tippude vastu mängida ning kui veel mõned aastad tagasi võis neil olla aukartus konkurentide ees, siis enam mitte."

"Snuukri tulemusi jälgides ei üllata mind enam miski. Publikule ja ajakirjandusele võivad osade mängijate võidud teatud üllatusena tulla, aga meile enam mitte."