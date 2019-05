Toona jäi peale Higgins numbritega 18:15.

Neljakordne maailmameister Higgins alistas tõeliseks põnevusmatšiks kujunenud poolfinaalis 17:16 David Gilberti (16.). 29-aastane Trump oli poolfinaalis 17:11 parem maailma 32. numbrist Gary Wilsonist.

Higgins on jõudnud snuukri MM-il finaali juba kolmandat aastat järjest, ent kahel viimasel korral on šotlane pidanud finaalis vastase paremust tunnistama. Tema viimane MM-tiitel pärinebki 2011. aastast. Trumpi jaoks on tegu karjääri teise MM-finaaliga.