Snuukri võistlus ei sarnane klassikalise spordivõistluse jälgimisega. Fänne ning kogu võistlusel valitsevat atmosfääri võib pidada ülimalt viisakaks ja vaoshoituks. Ei kujuta ettegi, et tribüünidel võiks fännide vahel minna rüseluseks või suuremaks tüliks, nagu seda tulisematel jalgpalli- ja korvpallimatšidel ikka vahel ette tuleb. See on hoopis teistsugune maailm.