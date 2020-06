Slackliner Jaan Roose püüab Tartus 300-meetrist Eesti rekordit

Püütav rekord paneb proovile sportlase füüsilise vormi ning tehnilised oskused slacki paigaldamiseks.

„Vahemaad läbides saab üheks katsumuseks kindlasti slacki pingutamine, et see väga palju ei vajuks ja järgi ei annaks. Tehnilist väljakutset pakub ka linna keskkond ja see, et slack tuleb tõmmata üle Emajõe. Füüsilisest vormist rääkides – pean võitlema seal tuulega ning kõhu-ja seljalihased saavad korraliku koormuse,“ kommenteeris Roose eesootavat katsumust.

Lisaks Roosele läbib vahemaa ka Oskar Jüssi. Sportlased ootavad väga pealtvaatajaid ja kaasaelajaid. Ülekõndimised algavad kell 12 ja kell 18 ning ettevõtmine katkestatakse vaid tugeva tormi korral.