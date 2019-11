Slackliner Jaan Roose liitus kolmanda eestlasena Red Bulli sportlaste tiimiga

Red Bulli kutse üle ei mõelnud Roose pikalt. „Kuna ma olen terve elu ekstreemsporti harrastanud ning Red Bull on seda valdkonda väga tugevalt edendanud, siis polnud minu jaatavas vastuses kahtlustki. Mulle meeldib, et Red Bull julgeb olla omanäoline, originaalsus on minu jaoks oluline,“ kommenteeris sportlane.

„Jõudsin slackline juurde pea 10 aastat tagasi, olles tol ajal aktiivne parkuuris. Võin öelda, et minu üheks suureks eeskujuks on jäänud Oleg Vorslav, kes mind siiani oma liikumisega hämmastab,“ vastab Roose, kui uurida tema eeskujude kohta.

Spordimaailmast välja liikudes on tema eeskujuks aga Elon Musk. „Ta viib end ekstreemsuseni, nakatab teisi ja saab asjad tehtud, kuigi võib-olla kõik tema ettevõtmistesse ei usu. Ta läheneb asjale uue nurga alt. Ta võtab äris samamoodi riske nagu ekstreemsportlane oma valdkonnas,“ põhjendas Roose.

Uutest eesmärkidest Roose veel rääkida ei soovi, kuid vihjab, et võib meid ka Eestis uute põnevate väljakutsetega üllatada.

Red Bulli kodulehe teatel on eestlastest nende sportlaste meeskonnas varasemalt freestyle-suusataja Kelly Sildaru ja nooruke vormelipiloot Jüri Vips.