Skandaal Rootsis: koroonaviiruse sümptomitega sportlasi sunniti mängima

Ats Kuldkepp reporter RUS

Anna Wijk. Foto: Imago Sport / Scanpix

Rootsi saalihoki meistrivõistlused on nüüdseks küll peatatud, aga enne otsust said sarja juhid hakkama korraliku käkiga: taheti, et platsile läheks ka koroonaviiruse kahtlusega pallurid.