SKANDAAL | Kummitustantsijad ja libaklubid - tantsuspordiliidult võeti õigus tippvõistlusi korraldada

Koroonakriisi varju jäi ka uudis, et rahvusvaheline tantsuspordi föderatsioon (WDSF) langetas Eesti liikmestaatust ja võttis ajutiselt õiguse korraldada kõrgeima kategooria võistlusi, sest kahtlustatakse sohki ning kohtunike mõjutamist. Intriigi keskmes on staažikas tantsutreener ja –funktsionäär Ivo Kappet, kelle sõnul on aga tegu hoopis eestlastevahelise ärapanemisega.

2019. aasta augustis võeti Audentese spordihallis mõõtu rahvusvahelise kategooria võistlusel Tallinn Trophy. Väidetavalt toimus selle sära ja tšatša tantsude varjus bluff – paberil osalesid paarid, kes põrandal ei käinud.

"Tegemist oli võistlusreeglite rikkumisega, sinna kirjutati juurde paare, keda reaalselt võistlustele ei olnud. Isegi paare, kes täna enam koos ei tantsi," rääkis Tantsukooli Tango juht Veiko Ratas.

"Ehk siis, et osalesid n-ö kummituspaarid, keda tegelikult võistlusel üldse kohal ei olnud," lisas Eesti Tantsuspordi Liidu endine juhatuse liige, Tantsukooli Prestige juht Martin Parmas.

Kummituspaarid on ainult üks mitmest kahtlusest, mida uurib praegu rahvusvaheline võistlustantsu föderatsioon, kes piiras Eesti alaliidu liikmestaatust. Reeglitest tulenevalt ei ole eestlastel praegu õigust korraldada tippvõistlusi ning peatati ka Eesti Tantsuspordi Liidu asepresidendi, pikaaegse treeneri, kohtuniku ja Tallinn Trophy peakorraldaja Ivo Kappeti rahvusvahelised litsentsid.

