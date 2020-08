Skandaaalne vilepuhuja: ROK mässis Atlanta olümpial kinni vähemalt neli dopinguproovi

Oma hiljuti ilmavalgust näinud raamatus kirjeldab Rodtšenkov mitmeid korruptsioonijuhtumeid 1980-ndatest ning 2000-ndatest kuni tänapäevani, kuid tema väited, et ka 1996. aasta Atlanta olümpial dopinguproovidega sahkerdati, polnud varem ilmavalgust näinud.

Informatsiooni, nagu oleks Atlantas kõige kõrgemalt poolt vähemalt neli dopinguproovi kinni mätsitud, olevat Rodtšenkovile usaldanud Don Catlin, kes juhatas USA antidopingulaborit 1982.-2007. aastani.

"Need juhtumid peideti ära," ütles Rodtšenkov, kes on veel öelnud, et aitas isiklikult 1986. aasta Hea Tahte mängudel kinni mätsida 12 positiivset dopinguproovi, nende seas ka sprindistaari Ben Johnsoni oma, kes kaks aastat hiljem Seoulis olümpiakulla võitis ja selle hiljem dopingu tõttu kaotas.

Catlin omakorda avaldas 2014. aastal, et ROK peitis 2002. aasta Salt Lake City olümpiamängudel ära mitmed EPO-juhtumid.