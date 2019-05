Sihtasutus Noored Olümpiale kuulutab taaskord välja stipendiumikonkursi

Kandideerima on oodatud kõik 18 kuni 25-aastased olümpiamängude kavas olevaid individuaalalasid harrastavad sportlased, kes pürgivad spordimaailma absoluutsesse tippu.

Stipendiumikonkursi võitja saab rahalise toe ja maailmatasemel koolitused terveks olümpiatsükliks ehk kuni neljaks aastaks. Stipendiumi rahaline maht on Eestis kõige suurem - sportlasele eraldatakse kokku kuni 40 000 eurot. Väljaantava stipendiumi üheks osaks on sportlase vaimne treening (mindset coaching), mis aitab noorel sportlasel seada eesmärke ning õpetab toime tulema tagasilöökide ja pingetega nii treeningutel kui võistlussituatsioonis. Lisaks on fookuses isikubrändi loomise ja turundusoskuste arendamisele suunatud koolitused, mis aitavad sportlasel fänne ja toetajaid leida.

Sihtasutus Noored Olümpiale on loodud spordientusiastidest ettevõtjate eestvedamisel sooviga anda heategevuse kaudu oma panus Eesti spordi arengusse. Sihtasutuse eestvedaja Paavo Pauklini sõnul on stipendiumiprogramm leidnud palju positiivset vastukaja nii noorsportlaste kui sihtasutuse toetajate poolt. "Rõõm on näha, et lühikese aja jooksul oleme suutnud leida suure hulga ettevõtjatest toetajaid, keda meie tegevus kõnetab. Pikaajaline eesmärgipärane tegevus, süsteemsus ja kirg on edukuse aluseks nii spordis kui ettevõtluses. Kutsume meie toetajate ringiga liituma kõiki Eesti ettevõtjaid, kellele läheb korda, et meie järelkasvul oleks edaspidi inspireerivaid eeskujusid spordis.“