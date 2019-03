Serviti vs Kehra – klassikaline vastasseis üliolulises mängus

Otse poolfinaali edenevas esiduos on Kehral hetkel 29 ja Servitil 27 punkti. Järgnevad HC Tallinn 22 ja Põlva Coop 15 silmaga. B-vaheturniiri juhib Viljandi 13 punktiga, ent heitlus viimase veerandfinaalipääsme eest on väga pinev – Tapal ja Aruküla/Audentesel on kaheksa punkti ning HC Viimsi/Tööriistamarketil kaks vähem.

13- ja 11-kordne meister kohtuvad tänavu juba seitsmendat korda

Eesti käsipalli kaks valitsejat on muidugi aastate jooksul sadu kordi kohtunud ja tänavugi minnakse vastamisi juba seitsmendat puhku. Balti liigas võitis kahel korral Serviti, karikasarjas edenesid põlvalased võidu ja viigi toel, aga meistriliigas tehti Kehras 26:26 viik ning Mesikäpa hallis noppisid eelmise aastanumbri sees 33:27 võidu külalised.

Detsembrikuine kaotus ongi Serviti viimane meistriliigas, edasi on võetud seitse võitu järjest. "Loodan, et kõik on Balti liiga pettumusest üle saanud. Esmaspäeval andsime puhkepäeva, sest jõuvarusid kulus nädalavahetusel Riihimäe Cocksi vastu palju. Taastumine ongi esmatähtis," arvas Serviti peatreener Kalmer Musting.

"Kehraga on tänavu juba päris palju mängitud ja tunneme teineteist hästi. Aga pigem mängikski tugeva vastasega kas või kümme korda, kui kohtumisi, kus võitja enne selge. Kehra puhul on kindlasti märksõnadeks nende välismängijad ja Janar Mägi, kes meile tänavu palju pahandust teinud," analüüsis Musting.