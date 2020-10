Seni vähe tähelepanu saanud Eesti laskja on maailmarekordist kahe tabamuse kaugusel ja sihib olümpiapääset

"See hooaeg oli minu arust väga hea. Suutsin lasta Eesti rekordi, korrata isiklikke rekordeid ja sain ühe suure võidu kevadel, milleks oli siis üks Euroopa suuremaid grand prix'sid," rääkis Velleste ERR-ile.

Enam kui saja võistlejaga Küprosel toimunud GP võitnud Velleste arengu on taganud järjepidev ja kvaliteetne töö. Järgmiseks sihiks on olla supervormis mais Horvaatias toimuvatel Euroopa meistrivõistlustel, kus ta soovib võita Tokyo olümpiapääset. Kaarraja põhiharjutuses viis Velleste oma rekordi 123 tabamuseni 125-st. Nii on ta põhiharjutuses maailmarekordist nüüd kahe tabamuse kaugusel.

"Me teeme tulevastel EM-idel kõik, et võtta olümpiakoht Tokyosse. Kui lasen isikliku rekordi, siis suure tõenäosusega saan kohe Tokyosse," ütles Velleste.

