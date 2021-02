Selgusid Eesti spordiajakirjanduse 2020. aasta parimate tööde nominendid, Delfil ja Eesti Päevalehel juba kaks esikohta kindlad

Konkursile laekus enam kui 110 tööd kaheksas kategoorias. Saadetud töid hindas žürii koosseisus Kristi Kirsberg, Rasmus Kagge, Holger Roonemaa, Gerd Kanter, Anvar Samost ja Signe Ivask (TÜ), fotokategoorias olid lisahindajad Joosep Martinson ja Norra uudisteagentuuri fotograaf Heiko Junge.

"Sõltumata sellest, et oli väga kummaline spordiaasta, on ajakirjanikud korralikult kuuma andnud. See oli ikkagi paras katsumus, et kõik materjalid läbi töötada ning adekvaatne hinnang anda," tunnistas Kagge. "Mingis kategoorias jätsin lausa päevaks-paariks mõtted settima, et hiljem kaalumise juurde tagasi tulla. Mõnes kategoorias vaatasin tööd kaks korda üle ja muutsin valikute positsioone."

"Üldiselt on aga hea meel, et noor kaader on peale tulnud, tundub väga nutikas ja hea sõnakasutusega," lisas Kagge. "Mõne kohta tahaks lausa öelda – geniaalne."

Spordiuudise ja kommentaari/kolumni kategoorias pääsesid esikolmikusse ainult Delfi ja Eesti Päevalehe žurnalistid (Jaan Martinson, Peep Pahv, Märt Roosna).

Auhindadega abistasid Eesti Olümpiakomitee, Nike, Hawaii Express, Go, Park Minigolf ja AVIS.

2020. aasta parimate tööde nominendid (nimed tähestikulises järjekorras):

Kirjutava pressi publitsistika: Kasper Elissaar, Jaan Martinson, Priit Pullerits

Elektroonilise pressi publitsistika: ERR-i tiim (Sebastian Koljak, Rivo Saarna, Alvar Tiisler, Tarmo Tiisler), Steiv Silm, Rasmus Voolaid ja Brit Maria Tael

Kirjutava pressi võistlusülevaade: Kasper Elissaar, Kaspar Koort, Oliver Lomp

Elektroonilise pressi ülekanne: ERR-i tiim (Margus Ader, Karel Kulbin, Tarmo Tiisler, Kristjan Svirgsden, Sebastian Koljak ja Alvar Tiisler), Anu Säärits ja Liina-Grete Lilender, Johannes Vedru

Kommentaar/kolumn: Jaan Martinson, Peep Pahv, Märt Roosna

Spordiuudis: Jaan Martinson, Peep Pahv, Märt Roosna

Spordifoto: Tairo Lutter, Hendrik Osula, Brit Maria Tael

Parim maakondlik lugu: Märt Pilme, Kuido Saarpuu, Anne Põder