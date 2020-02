Selgusid Eesti spordiajakirjanduse 2019. aasta parimad tööd, Eesti Päevaleht pälvis ühe esikoha

Paariaastase vaheaja järel taas ellu kutsutud konkursile laekus 89 tööd seitsmes kategoorias, neist 46 kirjutava pressi, 15 elektroonilise pressi ja 28 spordifoto kategoorias. Saadetud töid hindas žürii koosseisus Kristi Kirsberg, Rasmus Kagge, Holger Roonemaa, Tiit Karuks ja Signe Ivask, fotokategoorias oli lisahindaja Joosep Martinson. Iga žüriiliige valis igas kategoorias kolm paremat, parim teenis kolm, teine kaks ja kolmas ühe punkti.

„Üldine tase oli väga hea, konkursile esitati omanäolisi, kihvtilt kirjutatud ja esitatud lugusid eri žanrites paljudelt aladelt. Ent paratamatult jäi möödunud aastasse üks suur teema, mis konkursigi raamis – suusatajad ja doping,“ ütles Kirsberg. „Võrreldes varasemaga jäi silma, et suurte ajakirjandusväljaannete kõrval võtsid aktiivsemalt osa erinevad portaalid ja maakonnalehed.“

„Väga põnev oli kommentaari valik, minu eelistus langes teostele, kus probleemi käsitleti üldisemalt, makrotasandilt – see, millest meil sageli puudu jääb praegu,“ sõnas Tartu Ülikooli ajakirjandusõppejõud Signe Ivask. „Kõige keerulisem oli kirjutava publitsistika kategooria, sest see oli lihtsalt liiga mitmekesine, et üheselt hinnata,“ tõdes ta, lisades, et silma jäi ka see, et maakonnalehtedes mõeldakse kujunduse peale palju rohkem kui suurtes väljaannetes.

„Aasta ei olnud üldse paha. Minu valikusse sattusid lood ja fotod, mis jäid silma detailirohkete kirjeldustega ning kus vahendati emotsioone nii, et elasin võidu, valu ja põrumise taas kord läbi,“ sõnas end pensionärist žüriiliikmeks nimetanud Karuks.

Nii Eesti Rahvusringhääling kui Õhtuleht võitsid kumbki kaks auhinda, Eesti Päevaleht, Postimees ja Soccernet.ee pälvisid igaüks ühe esikoha. Maakonnalehe eripreemia teenis Aivar Ojaperv Virumaa Teatajast loo eest "Rallilegendid. Mehhiko järvest ilosa uiboaiani".