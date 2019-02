Selgusid Eesti meistrid segapaaride kurlingus

Eesti meistrivõistlused kurlingus toimusid Tondiraba jäähallis ning põhiturniiril võistles viis segapaari. Kurling on rahvusvaheliselt üks kõige kiiremini kasvavaid talispordialasid. Tegemist on olümpiaalaga, mida saavad harrastada väga erineva vanuse ja füüsilise ettevalmistusega inimesed. Mängu saavad harrastada ka liikumispuudega inimesed. Kurlingut on võimalik harrastada nii perekeskselt, kui ka kolleegidega. Eestis saab kurlingut mängida regiooni parimaid tingimusi pakkuvas Tondiraba jäähallis ning kurlingu hooaeg kestab Eestis mai lõpuni.