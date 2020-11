Seitse Eesti tippsportlast pälvisid kopsaka stipendiumi

Tradehouse asutaja Avo Kivimaa sõnas, et tänavu oli konkurss eriti tihe ning täis väga talendikaid noorsportlasi, mistõttu ka valikute tegemine oli komisjonile oluliselt aeganõudvam ning keerukam.

"Suurimaks väljakutseks oli finalistide seast valida need stipendiaadid, kes vääriksid meie toetust, kuid usun, et meie valikud on olnud õiged. Eraldi tasuks välja tuua, et sportlased olid sel aastal eriti silmapaistvad video vormistamise oskustega ning kvaliteeditasemed olid sama kõrged nagu nende saavutused spordimaailmas," lausus ta.

Koos auhindade üleandmisega anti välja ka lubadus detsembrist jätkata kriisi tõttu ootele jäänud heategevusliku spordijalatsite kogumise kampaaniaga "Spordihüpe", mille eesmärk on koguda kokku 1000 paari spordijalatseid, et toetada vähekindlustatud noorte ja suurperede laste sporditeed.

Tänaseks on oma tee noorteni leidnud pea 200 paari jalatseid ning kokku kogutud heatahtlike annetajate abiga üle 500 paari spordijalatseid. Kampaanias võivad osaleda annetajana kõik heatahtlikud inimesed, kel on kodus spordijalatseid, mis on heas seisukorras ning ei ole kasutuses. Iga tossupaar muudab kellegi sporditeed! Kampaania täpsem info: tradehouse.ee/spordihype