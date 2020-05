Seikleja Kunnar Karu läbis maikuuga Eesti matkaradadel 1000 kilomeetrit

“See on raudselt mai parim otsus! Ma pole kunagi saanud nii elamuste rohket võimalust matkata kevadises Eestis kui loodus tärkab, lisaks veel nii pikalt ja nii mitmekesistel radadel – see on olnud vägagi meeleolukas teekond ning elamusi on kogunenud selgelt rohkem kui 1000," rääkis Karu.

„Linnulaulust on kõrvad lukus ning metskitsi olen kohanud nii palju matkarajal, et lugemine on segi läinud," lisas ta.

Karu alustas 1. mail 31 päevast väljakutset Karu 1000, mille eesmärgiks oli läbida tuhat kilomeetrit erinevatel Eesti matka- ja terviseradadel. Ettevõtmise eesmärgiks oli tutvustada erinevaid võimalusi Eesti looduses kõndimiseks ning jagada positiivseid elamusi liikumisest. „Kokku käisin peaaegu sajal matka- ja terviserajal ning nii mõnegi raja või rajalõigu läbisin vaid kaardi või GPS’i järgi. Peaaegu kõik Eesti maakonnad said ka läbikäidud – ainult Hiiumaale seekord ei jõudnud. Eestis kõndimiseks kauneid kohti ning sobiliku radu jagub piisavalt – ei oleks muret ka järgmise tuhande läbimiseks“, naljatles Karu.

1000 km läbimiseks tegi Karu pisut üle 1 500 000 sammu, kogus 14 kilomeetri jagu tõusumeetreid ning liikus päevas keskmiselt 36 kilomeetrit. Pikimad matkapäevad tähendasid tema jaoks üle 70 000 sammu ning 12 tunni pikkuseid rännakuid Eesti rannikualadel ilma tähistatud rajata raskesti läbitaval maastikul.

Kuna plaanitud 31 matkapäevast on veel 3 järel, siis täna pärast lõunal stardib Karu Paldiskist Tallinna suunas Nipernaadi Matkaklubi matkajatega ning plaanib 100 km pikkuse lisarännaku lõpetada pühapäeva, 31. mai õhtul Toompeal. 31 päevaga koguneb kokku ligemale 1100 kilomeetrit ning 1,7 miljonit sammu.

„Esimese matka järgselt Karula looduskaitsealal ma ütlesin, et iga algus on kerge, lõpp hoopis raske. Siis tänaseks tuleb tõdeda, et kogu maikuu teekond on olnud äärmiselt nauditav – ei ühtegi villi, lihased pole kordagi valutanud. Kui oleks teinud maksimumpäevi oleks 1300 km ning 2 miljonit sammu kokku saanud – üle selle oleks pealambi abi vaja läinud! Ühtegi puhkepäeva ei ole võtnud – aga 1. juunit tähistan puhkusega," ütles Karu.