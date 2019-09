Schwarzeneggeri silme all napilt medalita jäänud Egert Oiov: vara on veel päris tippvormis olla

Usun, et asi liigub õiges suunas. On näha, et inimesed liidu eesotsas tahavad asja arendada. Eks kõik võtab aega. Arenemisruumi on alati. Loodan, et jagub entusiasmi ja tahet edasi liikuda ja ala arengusse panustada. Sportlaste taset hinnates tuleb tunnistada, et vähemalt naiste seas on ala muutunud ülimalt populaarseks ja konkurents on tasemel. Seda ilmestavad ka välisvõistlustel saavutatud tulemused. Meeste osas võiks seis parem olla ja võistlejaid rohkem peale tulla. Potentsiaali näeb treeningsaalides küllaga, millegipärast jõuab mehi lavale aga vähem kui aastaid tagasi. See võiks olla üks mõttekoht, millega tegeleda. Mida rohkem on kodustel võistlustel osalejaid ja mida tugevam on võistluste tase, seda enam peavad võistlejad pingutama. Konkurents aitab jällegi kaasa ala üldisele arengule ja populaarsuse kasvule.

Milline on teie unistus Eesti kulturismist 10 aasta pärast?

Tahaks loota, et mehi tuleb juurde. Tore oleks, kui näiteks klassikalises kulturismis saab välja panna pikkuskategooriad. Eesti meistrivõistluste osalejatearv võiks olla stabiilselt vähemalt 200 võistleja ringis ja EMV medal ihaldatud saavutus, mille nimel peab kõvasti tööd tegema. Olen selleks ajaks ise umbes 40, seega ei näe põhjust, miks mitte konkurentsi pakkuda, näiteks poistele, kes antud loo ilmumise hetkel on veel näiteks 10-aastased. Kutsun kõiki üles julgelt võistlema ja alaga tegelema, sest uskuge mind, see annab kogu treeningprotsessile hoopis teistsuguse näo! Üleöö ei juhtu sellel alal midagi, aga küll kunagi tehtud töö vilju ka noppida saab. Eks see ole ka üks põhjus, miks ala tundub raske, kuna tänapäeva maailmas tahetakse kõike saada lihtsa vaevaga. Kulturismis ja fitnessis edukas olemine võtab paraku aastaid aega, aga seda vägevam on see tunne pärast. Loomulikult on keeruline nii pikas perspektiivis ala üleüldist arengut ette näha. Iga aastaga tuleb juurde võistluskategooriaid ja muutuvad reeglid. Viimaste aastate „lihtsamate” kategooriate lisandumisega on märgatavalt tõusnud osavõtjatearv. Näiteks bikiini- või rannafitnessis osalemine lihtsustab spordialaga alustamist ja pakub võistlemisvõimalust suuremale hulgale sportlastele.