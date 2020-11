Schwarzenegger: kui sul on väga selge nägemus sellest, kuhu sa tahad minna, siis ülejäänu on märksa kergem

“Minu enesekindlus tuli minu nägemusest. Ma usun tõsiselt sellesse, et kui sul on väga selge nägemus sellest, kuhu sa tahad minna, siis ülejäänu on märksa kergem. Sest sa tead kogu aeg, miks sa treenid viis tundi päevas, sa tead kogu aeg, miks sa pingutad ja sunnid ületama valuläve, miks sa pead rohkem sööma, miks sa pead rohkem vaeva nägema ja miks sa pead olema distsiplineeritum. Ma tundsin, et võin selle võita ja selleks ma seal olingi. Ma ei olnud selleks seal, et võistelda, ma olin seal selleks, et võita,” vastas Schwarzenegger.

“Kas sa tegid oma põlvele haiget?” ja teised psühholoogilised lahingud

“Kui ma Ameerikasse tulin ja siin võistlema hakkasin, ütlesin oma konkurentidele selliseid asju nagu: “Luba mul küsida, kas sul on mõni põlvevigastus või midagi sellist?” Siis nad vaatavad mulle otsa ja küsivad: “Ei, miks? Mul ei ole mingit põlvevigastust… mu põlved on suurepärased. Miks sa küsid?” Selle peale vastasin, et vastase reievad paistavad nagu kõhnemad,” räägib ta mõnest psühholoogilisest trikist.

Pärast seda nägi ta ikka vastast peegli ees trennis oma reise kontrollimas. “Inimesed on nende asjade suhtes tundlikud. Kui sul on konkurente, siis sa loomulikult kasutad kõike seda. Sa küsid inimestelt, kas nad olid vahepeal haiged. Nad paistavad pisut lahjemad. Või, et nad on söönud hiljuti soolaseid toite, sest näib, et neil oleks veepeetus. Või et and pole nii musklis kui umbes nädal tagasi. See raputab inimesi uskumatul moel,” selgitab ta.