Saskia Alusalu: tunnen end hästi, kergus ja sära on tagasi tekkinud

„Selle hooaja ma olen väga tõsiselt tegelenud oma tervisega ja nüüd arvan, et olen adekvaatne hindama, et mida tippsport teeb. Ja see, et tippsport naistel ja meestel on kaks täiesti erinevat asja. See on pannud mul elus ka teatud prioriteete ümber hindama ja ju siis mingit äratuskella oli vaja, et aru saada,“ rääkis Alusalu ERR Spordile.

„Praegu tunnen ennast hästi, et on tekkinud mingi kergus ja sära tagasi. Ma ju väga armastan sporti. Kindlasti tahan sinna tagasi anda ja proovida noori inspireerida. Ühest küljest on selleks sport ja teisest lihtsalt see, et tunneksid end enda kehas hästi,“ lisas Alusalu.