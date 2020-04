Saalihokiliit lõpetas hooaja ja kuulutas meistrid välja

Seega on 2019/2020 hooaja meistrid-medalistid:

Mehed: Jõgeva SK Tähe Olivia, Sparta team Automaailm, EMÜ SK

Naised: SK LINK/Saku, Sparta naiskond, EMÜ SK

TL: Jõgeva SK Tähe/Olivia 04, SHK Drinkgeld, Pärnu Bullet (hetkeseis katkemisel)

U15T: Kehtna/Rapla SHKV, EMÜ SK, Oru Põhikool

U12: EMÜ SK, Jõgeva SK Tähe/Olivia 08, Tapa valla Spordikool/Jäneda SK

U14: Sparta team Automaailm, Jõgeva SK Tähe/Olivia 06, Tapa valla Spordikool/Jäneda SK

U16: Jõgeva SK Tähe/Olivia 04, Sparta team Automaailm, EMÜ SK

U18: Jõgeva SK Tähe/Olivia 02, Sparta team Automaailm, EMÜ SK (hetkeseis katkemisel)

Eesti Saalihoki Liidu president Meelis Aab: "Nüüdseks on kõigile selge, et maikuus enam mängida ei saa. Seega jäid või jäävad ära erinevate liigade ja vanuseklasside finaalid eesotsas Paf saalihokiliiga superfinaaliga, mis oli hooaja suurüritusena planeeritud Kalevi spordihalli 18. aprilliks ning mille jaoks alaliit organiseeris Eestisse ka ametliku võistluspõranda. Sellegipoolest jõuti pidada Eesti liigade põhiturniirid ja ühes noorte vanuseklassis ka kohamängud. Seega katkesid võistlused hetkel, kui lõppenud oli põhiturniir ja kohamängud ei olnud alanud. Osad alad erinevates riikides ei ole saanud võitjaid välja kuulutada, kuna tabeliseisud jäid erinevatesse faasidesse. Mõned alad erinevates riikides on võitjad välja kuulutanud, kuna on olnud alus nende võrdseks kohtlemiseks. Mitmetel spordialadel (ralli, suusahüpped jne) jäävad tihti lõppfaasid erinevatel põhjustel ära ja võitjad selguvad eelviimase seisu järgi."

"Saalihokis kuulutasid meistrid välja Rootsi ja Norra, kes olid võistlustega sama kaugel. Soomes ja Lätis olid veerandfinaalid jõudnud otsustavasse järku ja mitmes paaris mängud tasakaalus ning seal medaliste välja ei kuulutatud. Eesti saalihokis jõuti enne erikorra kehtestamist seisu, kus võitjad oli võimalik välja kuulutada. Kuna ettepanekuid ja arvamusi on erinevaid, siis on suheldud paljudega. Tulemused on klubidele ja võistkondadele olulised toetuste taotlemisel kohalikelt omavalitsustelt, noorte "pearaha" taotlemise edetabelitele ja eelkõige mängijatele pärast pikka hooaega. Medalistide hooaja lõpetamise kokkusaamise osas informeerime juba täiendavalt pärast eriolukorra lõppu."