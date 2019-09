Saalihokikoondis alustas ettevalmistust MM-tsükliks kolme suure kaotusega

Soome U23 koondisele kaotati 1:14, Lätile 7:14 ja Šveitsi U23 koondisele 3:13.

„4-5 põhimeheta esinenud koondisega soovisin näha laiemat pilti pärast suvevaheaega ja tutvuda mitme uue kandidaadiga," sõnas koondise peatreener Risto Lall. "Tulemused olid mingil määral ettearvatavad ja mäng paranes iga kohtumisega. Tegemist oli ettevalmistustsükli algusega ja siit on hea edasi minna.“

Järgmisel korral saab meeskonna mänge näha Tallinnas Kristiine spordihallis, kui 19. ja 20. oktoobril peetakse ametlikud sõprusmängud Hollandi koondise vastu:

19.10 kell 17:00 Eesti- Holland

20.10 kell 11:00 Eesti- Holland

MM-valikturniir peetakse 2020. aasta 30. jaanuarist 2. veebruarini Taanis Frederikshavnis, kus Eesti alagrupivastasteks on Taani, Suurbritannia ja Island. Alagrupi võitja pääseb sama aasta detsembris Soomes toimuvale 16 meeskonna vahel peetavale finaalturniirile. Frederikshavnis peetakse samaaegselt ka teine alagrupiturniir (Rootsi, Poola, Sloveenia ja Ukraina), mille võitja pääseb edasi.

Kummaski alagrupis teise koha saavutanud meeskonnad selgitavad omavahelises kohtumises veel ühe MM-ile pääseja. Koondise peatreener Risto Lall peab ajakava väga sobilikuks. "Teine mäng Taaniga otsustab ilmselt edasipääseja. Kui see ei õnnestu, on üks terve päev aega ennast koguda, et kohamängust edasipääsu püüda“.