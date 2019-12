Rullituur liitub Filter Maanteekarikasarjaga

Rullituur koosneb tuleval hooajal neljast etapist: 24. mail Elva Rulluisumaraton, 7. juunil Kuusalu Rulluisumaraton, 28. juunil Pärnu Rulluisumaraton ja 15. augustil Tallinna Rahvasõit. "Tänavu Fakto Auto Tallinna Rahvasõidu raames peetud testüritus näitas, et rattasõidu ja rulluisuvõistluse ühendamine loob mõnusa atmosfääri," ütles Filter Maanteekarikasarja peakorraldaja Mihkel Reile.

"AeroBike on keskendunud mitmeid aastaid vaid jalgrattasõitude korraldamisele, kuid tänaseks kuulub AeroBike portfelli ka mitmeid teisi spordiüritusi nagu näiteks erinevad jooksuvõistlused ja Laternamatkad. Rullituuri liitmine AeroBike ürituste sekka on spordimaastiku üldpilti vaadates loogiline jätk."

Rullituuri etappidel on kavas kolm distantsi: 42, 21 ja 10 km, lisaks jäävad alles sõidud pere pisematele spordisõpradele. Filter Maanteekarikasarja etappide start on jätkuvalt kell 12, rulluisutajad pääsevad rajale kell 16. Stardi- ja finišiala on samas kohas, kuid rada kattub osaliselt. Registreerimine Rullituurile avatakse jaanuari alguses.