Rühmvõimlemise MK-etapil jõudis Rütmika Elite Team esikuuikusse

„Võrreldes esimese MK etapiga Sofias on tüdrukud teinud tubli edasimineku! Juurde on tulnud enesekindlust, liigutuste teravust, paranenud on üldine vastupidavus,“ sõnas VK Rütmika Elite Teami treener Maarja Jaanovits. „Ent töö kodusaalis jätkub, sest võistluskava viimane veerand vajab täpsustamist ja kinnistamist."

VK Janika Elite Teami treeneri Kristin Laupa sõnul suutsid neiud end tavatutes troopilistes oludes kenasti kokku võtta ning näidata emotsionaalseid katseid. „Oli üksikuid vigu, mida järgmistel võistlustel parandada, aga oleme samuti võrreldes hooaja esimeste võistlustega suure sammu edasi astutud,“ sõnas Laupa.

Samas toimunud juunioride võistlusel oli samuti võistlustules kaks Eesti esindust – VK Janika Grisete sai 34,950 punktiga viienda koha, VK Pirueti Arabella oli 31,500 punktiga seitsmes. Võitis Viktoria Sterla Venemaalt 37,850 punktiga.

Rühmvõimlemise tippnaiskondade kavasid saab kodumaal näha juba kahe nädala pärast, kui 20.-21. aprillil toimuvad Eesti meistrivõistlused.