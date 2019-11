Rühmvõimlejad lõpetasid MK-sarja viienda kohaga

Juunioride seas oli VK Janika Grisete täna kuues, MK-sarja üldarvestuses aga koha võrra kõrgemal, viiendal positsioonil. Viimase etapi võitis Venemaa naiskond Victoria.

„Tänane finaalkatse oli kindlasti parem kui eelvõistluse oma - ühtlasem, tugevam, teravam, emotsionaalsem ja elementide osas puhtam, aga kohtunikud nii kahjuks ei arvanud ning hinne tuli eelvõistluse omast madalam. Väga keeruline on siin midagi kommenteerida just kohtunike töö ja hindamise osas. Tüdrukud andsid maksimumi ja tegid hooajale tugeva lõpu. MK üldarvestuse viies koht on suurepärane saavutus väiksele Eestile,“ sõnas VK Rütmika peatreener Maarja Jaanovits.

Hooajale hinnangut andes tõi treener välja, et koolinoortest koosnev võistkond konkureerib tipptasemel täisealiste naistega ja on seda teinud kõiki tegureid arvestades nii hästi kui võimalik.

„Alates kevadel peetud Eesti meistrivõistlustest oleme maadelnud vigastustega, mistõttu on tulnud pidevalt kava muuta. Alustasime hooaega kaheksa tüdrukuga, lõpetasime kuuega. See on mõjutanud kava koreograafiat ja ainuüksi pildiliselt paistab väiksema koosseisuga võistkond teiste kõrval jõuetum, kuigi tehniline kvaliteet on korralik,“ rääkis Jaanovits, lisades, et tüdrukud on teinud viimase hooajaga suure arenguhüppe nii tehniliselt, füüsilise vastupidavuse kui ka vaimse valmisoleku poolest. MK-sarjas osales tänavu pea 40 naiskonda.

VK Janika Grisete neiud võistlesid viimast aastat juunioride seas, neil seisab järgmisel aastal ees meistriklassi sisenemine.