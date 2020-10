Rootsis ehitusjuhina töötav fitnessistaar Eesti meistrivõistluste hõbemedalist, rootslaste lähenemisest koroonale ja enda vaimsest seadistamisest

„Olen pärit Lõuna-Eestist ja see oli minu jaoks erilise tähendusega võistlus. Olin veidi ärevuses ja põnevil samal ajal. Oluline võistlus minu jaoks. Nostalgiline oli viibida Tartus, kus ma gümnaasiumi ajal palju aega veetsin. Linnapilt on palju muutunud, kuid inimesed on endiselt soojad ja sõbralikud,” ütles Pärnaku.

„Meil on tegelikult silmapaistvaid sportlasi üle Eesti: nii Tallinnas, Tartus, Pärnus kui ka mujal. See, miks just suuremates linnades on kontsentratsioon suurem ja tipptasemel sportlasi rohkem, tuleneb minu silmis pigem asjaolust, et väikelinnades pole korralikke lihase arenguks vajaliku varustusega jõusaale. Treeningvõimalused on piiratud või puuduvad üldse,” arvab Pärnaku.

„Olen võistlustulemustega rahul. Mul on eriliselt hea meel, et olen väga palju arenenud ja suutsin selle ka laval välja tuua,” räägib Pärnaku, kes sai teise koha ka hooaja avanud Valio karikavõistlustel kuu tagasi. „Kõigi kolme sel hooajal Eestis peetud võistluste osavõtt oli tubli, laval oli nii algajaid kui ka Eesti tippsportlasi. Võrreldes välismaiste võistlustega on Eestis korralduslik pool alati olnud heal tasemel. Võistluspäev on läbimõeldud, sujuv ja ajakavas, sportlased hästi informeeritud ning eriti vahva on, et kaasaelajaid on palju. See teeb sportlasele võistluspäeva nauditavaks ja positiivseid emotsioone pakkuvaks.”

Valiti esimese sportlaskomisjoni liikmeks



Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liit moodustas septembris esmakordselt sportlaskomisjoni, mille liikmeks sai ka Pärnaku. „Sportlaskomisjoni saamine oli minu jaoks oluline. Oleme esimene koosseis ning saame kujundada oma missiooni ja tegevusplaani, mis on äärmiselt põnev ettevõtmine. Esiteks tundsin, et saan seeläbi panustada kulturismi ja fitnessi kui spordiala arendamisse ning seista hea EKFL-i sportlaste eest. Teiseks soovin läbi erinevate projektide tuua tervisliku eluviisi mõttemaailma rohkem inimesele lähemale - vitaalsus, produktiivsus, positiivne minapilt ja ellusuhtumine, vaimne tasakaal ning liikuv eluviis ja sportimine käivad käsikäes,” usub Pärnaku.