Ronnie O'Sullivan ähvardab boikoteerida snuukri MM-i

Kui Suurbritannias pole võistluste jätkumisest saadik pealtvaatajaid mängudele lastud, siis reedel teatas peaminister Boris Johnson, et peagi hakatakse testimise eesmärgil osadele võistlustele publikut lubama. Üheks neist on 31. juulil algav snuukri MM.

44-aastasele O'Sullivanile aga mõte ei meeldi. "Mul pole hea meel selle üle, et publikut hakatakse tagasi tooma. Isegi siis, kui inimesi on ainult paari saja jagu," vahendas The Sun inglase sõnu. "See võib isegi mõjutada minu tahet osaleda turniiril."

"Ma ei usu, et enne 2021. aastat peaks rahvast sisevõistlustele lubama. Minu jaoks tundub hullumeelne, et üldse arutame seda," jätkas ta. "Minu arvates on ilmselge, et sellises olukorras peaksime inimesi kaitsma ja riske vähendama."

Sheffieldis toimuv snuukrihooaja suursündmus pidi algselt toimuma tänavu kevadel, kuid lükkus koroonaviiruse tõttu edasi. MM algab seega 31. juulil ning jõuab kulminatsioonini 16. augustil. Valitseva maailmameistrina läheb turniirile vastu Judd Trump.