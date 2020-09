ROKi asepresident kinnitas, et Tokyo olümpia toimub 2021. aastal: see peetakse koroonaga või koroonata

"Enne koroonapandeemiat ütles Thomas Bach (ROKi president - toim.), et need on kõige paremini ette valmistatud olümpiamängud, mida oleme näinud. Võistluspaigad olid peaaegu kõik valmis, need on nüüd lõplikult valmis, olümpiaküla on hämmastav, kogu transpordi korraldus, kõik on korras," kiitis Coates Tokyo OMi korraldusmeeskonda.

"Nüüd on see aasta võrra edasi lükatud, mis on tohutu väljakutse, et uuesti kõik vajalik tagada ja kindlustada. Nagu näiteks 43 hotelli, kellega sõlmitud lepingutest loobusime ja kellega hakkame nüüd uuesti läbi rääkima. Sponsorlust tuli pikendada aasta võrra, kõik ülekandeõigused...," rääkis asepresident uudisteagentuurile AFP.

Coates lisas, et ROK on moodustanud eraldi komisjoni, mis töötab 2021. aasta mängudeks välja erinevaid stsenaariume. Näiteks analüüsitakse üksikasjalikult, kuidas piirikontroll mõjutab sportlaste liikumist, kuidas fänne kohale tuua, kuidas võistluspaiku turvata jne.

"Need mängud toimuvad koroonaviirusega või koroonaviiruseta. Mängud algavad järgmise aasta 23. juulil," kinnitas Coates.