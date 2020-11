ROK-i president lendas Jaapanisse, olümpiasportlastele anti vaktsiinilootust

Bach kohtus täna Jaapani peaministri Yoshihide Sugaga, kinnitades visiiti kajastanud ajakirjanikele, et tema ja Shinzo Abelt riigi juhtimise üle võtnud Suga teevad endast kõik, et olümpiamängud oleksid edukad.

Täna oli Bachi päevakavas anda 2013. aastal Tokyo olümpia kampaaniat toetanud Abele üle olümpiaauhind ning kohtuda nii Tokyo linnapea Yuriko Koike kui ka mängude korralduskomitee presidendi Yoshiro Moriga. Teisipäeval kavatseb Bach külastada mängude sportlasküla Tokyo lahe ja olümpiastaadioni läheduses, kirjutab The Guardian.

Bach ütles, et on Sugaga "täielikus pühendumises ja kindlameelsuses kokku leppinud, et olümpia- ja paraolümpiamängud peavad Tokyos olema edukad".

"See muudab meid ühtlasi väga, väga kindlaks, et meil võivad olla ka pealtvaatajad. Üheskoos teeme me need olümpiamängud ära ning olümpiatuli näitab tunneli lõpus valgust," lisas Bach.

Jaapanlased pole veel teatanud, kuidas logistiliselt 11 000 sportlast, kümned tuhanded ametnikud, ajakirjanikud ja teised mängudega seotud inimesed riiki pääsevad ja seal turvaliselt töötada saavad. Ka pealtvaatajate kohta pole otsust tehtud.

Bach ütles, et kui koroonaviiruse vaktsiin õigel ajal välja peaks tulema, teeb ROK kõik endast oleneva, et sportlased saaksid vaktsineeritud. Suga lisas omalt poolt, et olümpiamängud "peaksid tõestama, et inimkond on viirusest jagu saanud".

Samal ajal on eksperdid hoiatanud, et Jaapan võib olla sisenenud koroonaviiruse kolmandasse lainesse. Tõusva päikese maa päevased koroonanumbrid teevad rekordeid.

Jaapan nõuab enamus riigist saabujatelt hetkel 14 päevaks isolatsiooni jäämist, kuid ROK-i olümpiamängude abidirektori Pierre Ducrey sõnul plaanitakse koostöös mängude korraldajatega sellele reeglile erandit saada. Tokyo 2020 tegevjuht Toshiro Muto on varasemalt kinnitanud, et sportlased, treenerid ja ametnikud saavad tõenäoliselt isolatsiooniperioodist vabastuse, kirjutab Inside The Games.