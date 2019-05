ROK-i komisjonide töös osalevad esimeste eestlastena Gerd Kanter ja Laura-Maria Tiidla

Kanteri sõnul on sportlaskomisjoni jaoks praegu üks võtmeküsimusi, kuidas tugevdada spordijuhtimises sportlaste esindatust. „Nagu ka kuu aja eest rahvusvahelisel sportlasfoorumil vastu võetud soovitustes välja toodud, peaks iga rahvusliku olümpiakomitee ning alaliidu juures tegutsema sportlaskomisjon. On oluline, et sportlaste esindajad nendes komisjonides oleksid valitud, mitte määratud. Tahame, et sportlaskomisjonide liikumine muutuks elujõulisemaks ning sportlaste hääl kõlaks otsuste tegemisel kõvemini,“ ütles Kanter.

ROK-i spordi ja aktiivse ühiskonna komisjon, kuhu kuulub 36 liiget, nõustab ROK-i üldkogu, president Thomas Bachi ja täitevkomiteed kõigis küsimustes, mis puudutavad aktiivseid eluviise ja liikumisharrastust – erilise fookusega noortel, ning kogukondade ja spordi omavahelist sünergilist sidumist.

Laura-Maria Tiidla ütles, et on uhke, et teda välja valiti. „Esialgu tahan ennast komisjoni senise tööga kurssi viia ning pärast esimest koosolekut selle aasta novembris saan juba täpsema ülevaate, kuidas komisjoni töö välja hakkab nägema. Minu jaoks on äärmiselt tähtis rõhutada, kui olulist rolli mängivad igapäevased aktiivsed harjumused. Nende abil saab ennetada mitmeid tänapäeva moodsa ühiskonna haigusi, mis järjest enam meie tervishoiusüsteemi koormavad. Lähen sellele väljakutsele ootusärevalt vastu!” rääkis Tiidla.

Tiidla märkis, et on valmis komisjonis aktiivselt jagama häid praktikaid Eestist ja Skandinaaviast, kuidas liikumisharrastust edendada. „Oluline on erinevate kaasaegse ühiskonna trendidega kaasas käia, et rohkem noori leiaks tee endale sobiva spordiala ja tervisliku mitmekülgse eluviisi juurde nii, et nad seda südamest naudiks. Samuti soovin komisjonist saadud teadmisi ja kontakte vahendada Eestisse, et aidata kaasa liikumisharrastuse süvenevale levikule kodumaal,“ lisas Tiidla.

Loe veel

Laura-Maria Tiidla (Lehiste) on endine judoka, kelle parimateks tulemusteks olid viis Eesti meistritiitlit, juuniorite MK-etapi võit, U18 Euroopa meistrivõistluste ja Euroopa noorte olümpiafestivali viies koht. Pärast vigastusest tingitud sportlaskarjääri lõppu leidis Tiidla end judovõistlustel vabatahtlikuna kaasa löömas. Sealt viis tee Eesti Judoliitu, kus töötas kolm aastat peasekretärina. Seejärel kolis ta Taani, kus töötab ka praegu rahvusvahelises spordiorganisatsioonis International Sport and Culture Association (ISCA) projektikoordinaatorina, edendamaks rahvatervist ja tervislikke eluviise. Tiidla teekond rahvusvahelises olümpialiikumises algas viis aastat tagasi Hiinas noorte olümpiamängudel, kus osales Rahvusvahelise Olümpiakomitee „Young Change-Makers“ programmi liikmena. Sellest ajast on ta osalenud arvukatel ROK-i noortesessioonidel ja –projektides.

Rahvusvaheline Olümpiakomitee on teinud olulisi edusamme soolise võrdsuse ja noorte kaasamise suurendamisel. Tokyo olümpiamängudel 2020 võistleb esmakordselt pea võrdselt mehi ja naisi. Ka spordijuhtimises on edusammud märgatavad – alates 2013. aastast, mil kinnitati Olympic Agenda 2020, on naiste osalus ROK-i komisjonides enam kui kahekordistunud ning tänaseks on 45,4% ROK-i komisjonide liikmetest naised. Samuti on suurendatud komisjonide töös osalevate noorte arvu – veel mullu kuulus ROK-i komisjonidesse 7 Young Change-Makers programmi esindajat, siis nüüd juba koos Laura-Maria Tiidlaga kokku 16.