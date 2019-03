Robin Jäätma võitis plokkvibu juunioride meistritiitli

Eelringis saavutas Jäätma uue Eesti juunioride rekordiga, 589 punktiga 5. koha 19 plokkvibu juuniori noormehe hulgas ning alistas 1/8 duellis Venemaa laskuri Daniil Kosnkovi 146:145. Veerandfinaali vastane, norralane Simon Olsen osutas tugevat vastupanu, kuid eestlane ei jäänud sugugi alla, 150-st võimalikust lasid mõlemad sportlased 149 punkti ning lisanoole tabamuseks Jäätmale 10, vastasele 9, sellega oli poolfinaali pääse kindlustatud. Poolfinaalis alistas Jäätma esimese asetusega Norra laskuri Anders Faugstadi seisuga 148:147 ning kullamatšis Türgi laskuri Yakup Yildizi seisuga 148:146.

Robin Jäätma kommentaar: "Jäin enda laskmisega rahule, olen õnnelik oma Euroopa MV kuldmedali üle. Tegin endale sünnipäevaks hea kingituse, kuigi sünnipäev on alles 3 päeva pärast."

Treener Maarika Jäätma kommentaar: "Jäin terve tema võistlusega rahule. Kvalifikatsioonis tegi 2 uut Eesti rekordit ja on näha, et treeningud kannavad vilja. Ka finaalis lasi hea tulemuse, see näitab, et talub hästi võistluspinget."

Võistlus toimus 26.02.-2.03. Samsunis, Türgis, kus Eesti oli esindatud 6 sportlase ning 3 treeneriga. Neli sportlast lõpetas võistluse 9. kohaga – Reena Pärnat, sportvibu naised; Alexandra Põllumäe, sportvibu juuniorid neiud; Lisell Jäätma ja Meeri-Marita Paas, plokkvibu juuniorid neiud; Karl Kivilo lõppkohaks sportvibu juunioride noormeeste hulgas 17. koht.