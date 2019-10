Robert Lätt alustas pimelauatennise MM-i võiduga

Eesti võistlejad sõitsid Itaaliasse juba esmaspäeval, et kohaneda mänguruumidega - aru saada ruumi akustikast ning laudade eripäradest. Eestlased on oma treeningud teinud koos lätlaste ja leedukatega. Oluline on treeningute variatiivsus, aga kuna Eestis on võistlejatel treeningpartnereid vähe, siis teiste riikide sportlastega treenimine lisab värskust.

Enne MM-i tehti intensiivsemalt mängulisi treeninguid ning sportlased on iseseisvalt treeninud oma löögi täpsust. Mängulised treeningud kestavad üldiselt 15 setti, mis teeb mängija kohta 2-3 tundi, kui treeninguid teha kolmekesi.

Eelmisel aastal Poolas toimunud IBSA Showdown Euroopa meistrivõistlustel saavutas Robert Lätt 15. koha ning Ališer Hožnijazov 10. koha. Praegusel võistlusel on Ališeri eesmärgiks jõuda kaheksa parima sekka. Robert loositi tugevasse alagruppi, kus võistleb koos hetke maailma teise sportlase Peter Zidari ning tugeva slovaki Dusan Miloga. Seega mängib Robert matš korraga, loodab näidata kindlakäelist mängu ning oma vigu vältida.

Pimelauatennise näol on tegemist kiire mänguga, kus palli kiirus võib ulatuda kuni 160 km/h. Üldiselt nõuab see spordiala vähe varustust ning seda saab mängida klassiruumi suuruses ruumis. Vajaminev varustus on mängulaud, kaks kurikat, spetsiaalne pall, mille sisse on pandud metallist "mesilane", kinnas mängimise käe jaoks ning läbipaistmatu silmakate. Mängu eesmärk on lüüa pall kurikaga vastase väravasse. Võidab mängija, kes saab enne 11 punkti ning samal ajal on tal ka vähemalt kaks punkti rohkem kui vastasel.