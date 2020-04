Rio olümpiakülast on saanud kummituslinn, kus ei taha keegi elada

Olümpiaküla hoonete 3600 korterist on ära ostetud vaid 400, osad majad on täiesti tühjad ja lagunevad niisama, kirjutas väljaanne Aftonbladet.

"Pilte vaadates tekkisid külmavärinad. Tundus, nagu seal oleks kõik nii ilus," rääkis ühe korteri soetanud Silvia Hammes. Nüüd peab naine tunnistama, et kahetseb ostu.

"Juba korterisse sisse kolides avastasin, et olen siin peaagu ainus. Ja nii on ka jäänud. See on kummituslinn," ütles ta.

Olümpiaküla ehitati rajooni, kus on kõrge kuritegevus, aga potentsiaalseid ostjaid meelitati asjaoluga, et turvanõuded on nii karmid, et neid pätid ei sega. Nagu näha, siis see taktika ei aidanud.

"Alles hiljem tuli mulle meelde, et paljud sportlased kaebasid elamistingimuste üle. Neile ei tundunud torustik ja elektrisüsteem turvaline. Üritan nüüd kuidagi korterist vabaneda," sõnas Hammes.