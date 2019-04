Rinnavaludega võidelnud valitsev snuukri maailmameister langes MM-il teises ringis konkurentsist

Maailma kolmas number oli kogu kohtumise vältel hädas rinnavaludega. Pärast reedest võistluspäeva, mille lõpuks oli Williams 3:5 kaotusseisus, läks mees haiglasse arstide juurde ülevaatusele. Arstid kinnitasid mehele, et tegu pole südameprobleemidega.

Williamsit kimbutasid samasugused valud aga ka laupäevasel võistluspäeval, kus mees pidi matši lõpuks maailma 16. numbri Gilberti 13:9 paremust tunnistama.

"David mängis hästi, seega ei taha ma temalt midagi ära võtta. Mul läks igas frame'is vaja mitut võimalust. Mul olid rinnas valud, millega ma ei suutnud toime tulla ja mul polnud aimugi, mis oli selle põhjuseks," sõnas Williams Eurospordi vahendusel.

Williams lisas, et plaanib koju jõudes minna uutele uuringutele, et selgitada välja, mis temaga lahti oli. Ta tunnistas, et vaatamata kehvale tervisele polnud tal kordagi plaanis loobumisvõitu anda.

"Ma olin veidi hirmul, sest ei teadnud, milles asi on. Laupäeval ei olnud seis nii hull siiski kui reedel. Selliselt ürituselt ei saa loobuda, võib-olla mõnelt väiksemalt, aga mitte hooaja suurimalt võistluselt."