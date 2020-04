Riik plaanib anda ERRile lisaraha Postimees Grupilt olümpiamängude õiguste ostmiseks

Järgmisesse suvesse lükatud Tokyo olümpiamängude ülekandeõigused kuuluvad praegu Postimees Grupile. Samas koondasid nad eelmisel nädalal Marko Kaljuveeri juhitud spordiülekannetega tegeleva osakonna ning kuluaarides on räägitud soovist rahaliselt kallist projektist vabaneda.

Kultuuriminister Tõnis Lukase sõnul on oluline, et olümpiamängude ülekannete kättesaadavus ei satuks kahtluse alla. See on ka põhjus, miks ministeerium on valmis õiguste hankimiseks Rahvusringhäälingut (ERR) toetama.

„Nüüd on aega atra seada, et võtta enda peale järgmise aasta olümpiamängude ülekandeõigused," lausus Lukas. „Kultuuriministeerium on valmis Rahvusringhäälingut rahaliselt toetama, et olümpiamängude ülekanded oleksid just nende eetris."

ERRi juhatuse esimehe Erik Roose sõnul pole nad õiguste ostmise nimel veel Postimees Grupiga läbirääkimistesse asunud, kuid Postimehe poolt astutud sammud andvat märkus sellest, et nad soovivad olümpiamängude ülekannetest vabaneda.

„Lõpuks on küsimus ikkagi hinnas, mida õiguste praegune omanik küsib ning meie võimalustes," tõdes Roose. „Litsents on kuludest ainult üks osa. Ülekannete tootmine ja ettevalmistus on samuti väga kallis. Kui ülekandeid teha, siis ikkagi kvaliteetselt."

Roose andis mõista, et peab olümpiamängude näitamist just ERRis põhimõtteliselt õigeks. Samas ei soovinud ta sündmustest ette rutata, viidates sellele, et tegemist on siiski lisaeelarve projektiga. „Me pole seda raha veel saanud. Kui raha on tõesti laekunud, saame selle asjaga edasi minna," nentis ta.