Riik plaanib anda ERRile 500 000 eurot Postimees Grupilt olümpiamängude õiguste ostmiseks

"ERRi täiendav toetamine on mõeldud Eesti kultuuri ning maailma kultuuri- ja spordisündmuste vahendamiseks eriolukorras ja sellele järgnevates tingimustes uute lahenduste algatamiseks," seisab kultuuriministeeriumi lisaeelarve lahtikirjutuse dokumendis selgituseks 500 000 euro eraldamise soovi kohta.

Järgmisesse suvesse lükatud Tokyo olümpiamängude ülekandeõigused kuuluvad praegu Postimees Grupile. Samas koondasid nad eelmisel nädalal Marko Kaljuveeri juhitud spordiülekannetega tegeleva osakonna ning kuluaarides on räägitud soovist rahaliselt kallist projektist vabaneda.

Kultuuriminister Tõnis Lukase sõnul on oluline, et olümpiamängude ülekannete kättesaadavus ei satuks kahtluse alla. See on ka põhjus, miks ministeerium on valmis õiguste hankimiseks Rahvusringhäälingut (ERR) toetama.

"Pean loomulikuks, et olümpiamängude vahendamine kriisiolukorras ei satuks kahtluse alla ja et olümpiamängude ülekanded toimuksid Rahvusringhäälingus. Vahepeal on olnud selline seis, kus praegu eesootavate olümpiamängude edastamine ei ole olnud Rahvusringhäälingu kavades. Nüüd on aega atra seada. Selleks, et võtta enda peale järgmise aasta olümpiamängude edastamine, teha vastavad lepingud ja planeerida eelarve, vastavad tegevused, siis juhul, kui Rahvusringhääling selle peale läheb, on kultuuriministeerium valmis Rahvusringhäälingut sihtotstarbeliselt selles asjas toetama."